La ragazza del treno o Chi vuol esser milionario? La tv del 22 gennaio

Per la prima serata in tv, mercoledì 22 gennaio RaiUno alle 20.30 trasmetterà la partita di calcio fra Juventus e Roma, valida per i quarti di finale di Coppa Italia.

Su Canale5 alle 21.20 torna “Chi vuol essere milionario?”. Verrà proposta la prima delle sette puntate del quiz condotto da Gerry Scotti. Prende il via la 14esima edizione di questo programma in cui i concorrenti possono arrivare a vincere, rispondendo correttamente a tutte le quindici domande, fino a un milione di euro.

Su RaiDue alle 21.20 l’appuntamento è con la terza delle quattro puntate della fiction “L’amica geniale”, con Gaia Girace, Margherita Mazzucco e Francesco Serpico. Andranno in onda due episodi intitolati “Le scarpe” e “L’isola”. Nel primo, mentre Elena lascia Gino, Lila e suo fratello hanno un’idea per realizzare delle scarpe originali e moderne, ma il padre non ha alcuna intenzione di aiutarli. Nel secondo, A Ischia, Elena incontra Nino Sarratore, e dopo una passeggiata sulla spiaggia, i due si baciano.

Su RaiTre alle 21.20 andrà in onda “Chi l’ha visto?”, condotto da Federica Sciarelli.

Rai5 alle 21.15 proporrà la visione del film “La ragazza del treno”. Tutte le mattine Rachel Watson prende lo stesso treno e, tutte le mattine, osserva allo stesso orario la vita di una coppia che fa colazione su una terrazza. Ai suoi occhi la loro vita appare perfetta e amorevole, a differenza della sua. Ma, un giorno, proprio spiando dal finestrino, Rachel diventa testimone di qualcosa di sconvolgente. Tratto dal romanzo di Paula Hawkins.

Su Rete4 alle 21.25 ci sarà una nuova puntata di “#CR4 – La repubblica delle donne”, condotto da Piero Chiambretti.

Su La7 alle 21.15 “Atlantide – Storie di uomini e di mondi”, condotto da Andrea Purgatori.

Per chi preferisse vedere un film, su Italia1 alle 21.20 c’è “Jason Bourne”, con Matt Damon; su Rai4 alle 21.15 “La ragazza del treno”, con Emily Blunt; su La7D alle 21.30 “Un marito per Cinzia”, con Sofia Loren e Cary Grant; su Cielo, canale in chiaro di Sky, alle 21.15 “San Andreas Quake”, con Jay Castles; su La5 alle 21.10 “La custode di mia sorella”, con Cameron Diaz; su Iris alle 21 “Il cacciatore”, con John Savage; e su Italia2 alle 21.30 il film “Lupin III: la lampada di Aladino”.

Da segnalare, infine, su Mediaset Extra dalle 9 “Grande Fratello vip – Live” e su Real Time alle 21.10 il reality “5 gemelle sotto un tetto”.