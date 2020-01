“Guglielmo Tell”, la musica di Rossini chiude la stagione lirica

Con la direzione di Jacopo Brusa e la regia di Arnaud Bernard, l’ultima e più colossale opera di Gioachino Rossini, ispirata a una tragedia di Schiller, giunge sul palcoscenico del Teatro Sociale il 24 e 26 gennaio nella versione italiana realizzata nel 1833 da Calisto Bassi.

Guglielmo Tell è la storia di un popolo che lotta per la libertà; al tempo stesso è quella di un padre che combatte a fianco della sua gente ma anche per la propria famiglia, riscattando la vita del figlio con un tiro di balestra divenuto proverbiale. Il coraggio, gli amori, la patria: la storia del leggendario eroe svizzero porta sul palco temi tanto cari all’opera romantica.

Musicalmente non mancano, accanto a melodie immortali, alcuni tipici elementi folcloristici e un finale trascinante e commovente in pieno stile rossiniano.

Nuovo allestimento I Teatri di OperaLombardia in coproduzione con Fondazione Teatro Verdi di Pisa.

Guglielmo Tell

Venerdì 24 gennaio alle 20.30. Domenica 26 gennaio alle 15.30 al Teatro Sociale.