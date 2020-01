Evoca Group, la Reale Gaggia vince il Good Design Award 2019

La macchina da caffè, risultato del lavoro sinergico di Evoca Group e Bonetto Design Center, ha conquistato il premio che annualmente viene rilasciato da parte del Chicago Athenaeum Museum of Architecture and Design in collaborazione con l’European Centre for Architecture, Art, Design and Urban Studies.

Per rafforzare la sua presenza nel settore dell’Ho.Re.Ca. tre anni fa il gruppo Evoca, leader mondiale nella produzione di macchine professionali per il caffè con sede a Valbrembo, ha acquistato la licenza del brand Gaggia Milano con l’obiettivo di rilanciare il marchio attraverso un piano di investimenti e riaffermarne la leadership nel mercato professionale.

“La Reale – spiega in una nota Evoca Group – ha uno stile unico, che esalta l’affidabilità degli elementi e dei materiali: sembra disegnata interamente dalla luce, sia nel riflesso dei particolari della carrozzeria in rame e acciaio, sia come illuminazione dei profili in LED e nelle sue suggestive retroilluminazioni”.

La macchina da caffè, certificata dall’Istituto Espresso Italiano, si presenta nelle due combinazioni di colori rame/bianco e rame/grigio, così come nelle soluzioni a due o tre gruppi. È inoltre disponibile la versione DFC, dotata di un innovativo sistema d’infusione che consente un controllo dinamico del flusso di portata. Una tecnologia all’avanguardia rivolta a baristi e torrefattori professionisti che desiderano ottimizzare la percezione delle miscele disponibili sul mercato.

Vanta un touchscreen da 3,5 pollici per ciascun gruppo d’infusione. I parametri di erogazione sono totalmente personalizzabili tramite un’intuitiva interfaccia a 3 pulsanti, studiati per consentire al barista di effettuare selezioni rapide e intuitive, che soddisfino qualsiasi richiesta del consumatore.

“Un progetto – continua la nota – che rappresenta un tributo alla resistenza della macchina, in grado di seguire sempre con la massima affidabilità gli intensi ritmi di lavoro del barista. Una scelta di design che esprime al meglio la passione “meccanica” caratteristica di Bonetto Design Center”.

Con il Good Design Award 2019 il modello di punta delle macchine da caffè di Gaggia Milano sarà inserito nel prestigioso Yearbook del Chicago Athenaeum Museum of Architecture and Design, entrando di diritto tra i progetti che si sono maggiormente distinti in termini di design.