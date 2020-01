Costa Volpino, in bici investita da un’auto: trauma cranico per una 51enne

“Trauma cranico con perdita di conoscenza”. È quanto riporta il referto medico per una 51enne che era in bicicletta ed è stata investita nel pomeriggio di mercoledì 22 gennaio.

La donna è stata investita da un’auto verso le 15.30 in via Aria Libera a Costa Volpino. Sul posto è intervenuto l’elisoccorso che hanno trasportato la donna priva di conoscenza all’ospedale Papa Giovanni a Bergamo dove è stata ricoverata in codice giallo.

Sul posto sono intervenuti anche i carabinieri.