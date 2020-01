Brembo sfila a Parigi per la maison Comme des Garçons

​​​La famosa maison giapponese di abbigliamento Comme des Garçons, fondata nel 1973 e nota in tutto il mondo per il suo stile minimalista e anticonvenzionale, ha scelto di proporre​​ – nelle mondanissime sfilate per la settimana della moda di Parigi – due capi maschili della collezione di Junya Watanabe per Comme des Garçons Man autunno/inverno 2020 disegnata dal celebre stilista giapponese sui quali spicca il logo Brembo.

Questa prestigiosa apparizione del marchio – voluta dalla Casa giapponese e concordata con l’Azienda – in un contesto del tutto estraneo al core business di Brembo, dimostra quanto l’apprezzamento del brand bergamasco abbia ormai oltrepassato i confini del solo mondo automotive.

Photo credit: Comme des Garçons – Junya Watanabe​