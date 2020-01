Principio di incendio alle case Aler: intervengono i Vigili del fuoco

Principio d’incendio alle case Aler di via Moroni a Bergamo intorno alle 21 di martedì 21 gennaio. Sul posto sono giunti i Vigili del fuoco con tre mezzi, ma il loro intervento non è stato necessario in quanto le fiamme si erano già spente. Dopo le opportune verifiche la zona è stato dichiarata agibile.

All’origine del rogo ci sarebbe un mozzicone non spento nella pattumiera di un terrazzo.

Per eventuali feriti è accorsa anche un’ambulanza, ma nessun inquilino è rimasto coinvolto.