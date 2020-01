“L’austriaca”, spettacolo per la Memoria, inaugura “Stasera Teatro” a Romano

A Romano di Lombardia torna ‘Stasera Teatro’. La rassegna, giunta alla quinta edizione, propone sette appuntamenti tra commedie, spettacoli ed eventi dedicati alla giornata della Memoria e del Ricordo nei mesi di gennaio, febbraio, marzo e aprile.

Tutte le serate si terranno al teatro della Fondazione Opere Pie G. B. Rubini, diventato uno dei più importanti punti di riferimento per i tanti appuntamenti culturali della città.

Si comincerà sabato 25 gennaio alle 21 con lo spettacolo “L’Austriaca”, dedicato alla Giornata della Memoria che, come “L’esodo” in scena il 15 febbraio in occasione della giornata del Ricordo, sarà a

L’ingresso è libero.

Gli altri appuntamenti – l’8 e 29 febbraio, 14 e 28 marzo e 4 aprile – avranno un biglietto di 8 euro intero (ridotto 5 euro) oppure un abbonamento per tutte le serate di 35 euro. Per informazioni e prenotazioni è possibile contattare la Fondazione al 0363 910810 il mercoledì e venerdì dalle 14.30 alle 16.30 o via mail a staserateatro.operepie@gmail.com