Jennifer Lopez sogna di vivere in Italia? “A Lenna le daremmo cittadinanza onoraria”

Jennifer Lopez sogna di vivere in Italia. Lo ha dichiarato lei stessa in un un’intervista rilasciata a Vanity Fair America: vorrebbe trasferirsi in una piccola località italiana e condurre una vita semplice, “andare in bicicletta, comprare del pane e metterlo nel cestino. Quindi andare a casa, metterci sopra un po’ di marmellata e mangiarlo. Oppure dipingere, sedermi su una sedia a dondolo davanti a un bellissimo panorama. Magari di fronte a un ulivo o a una quercia”.

Nella Bergamasca ci sono tanti borghi e paesi ricchi di bellezza che la accoglierebbero volentieri. Tra questi c’è Lenna, da sempre considerato “la porta” per l’Alta Valle Brembana. Qui potrebbe fare belle passeggiate e apprezzare la natura, ma anche gustare ottimi piatti tipici come formaggi e salumi. Il sindaco Jonathan Lobati la invita: “Sarebbe la benvenuta: se scegliesse il nostro paese le daremmo la cittadinanza onoraria”.

Rimanendo in Valle Brembana, tra le opzioni di J-Lo non potrebbe mancare San Pellegrino Terme, con i suoi edifici in stile Liberty e quell’atmosfera suggestiva che contraddistingue questa perla lungo il fiume Brembo. Il sindaco Vittorio Milesi dichiara: “Sicuramente sarebbe la benvenuta. Persone conosciute in tutto il mondo come lei non potrebbero che dare prestigio alla nostra cittadina e renderla ancora più interessante sul piano nazionale e internazionale”.

Anche in Valseriana sono diverse le realtà dove potrebbe abitare. “Parre – spiega il sindaco Danilo Cominelli – è un paese accogliente, di conseguenza, non direbbe di no a nessuno. Abbiamo una vocazione al turismo e l’ospitalità per noi è motivo di vanto: averla fra noi darebbe lustro al nostro paese. Avrebbe anche la giusta privacy: potrebbe riposarsi ma anche trovare alternative legate al paesaggio, alle tradizioni e alla cultura”. In questo caso, J-Lo potrebbe scoprire la storia dei costumi locali, un mondo che la comunità parrese è riuscita a salvaguardare e a valorizzare. E anche qui non si possono non citare le specialità tipiche, come gli scarpinòcc, i capù, gli gnòch in còla e la bergna.

Se volesse optare per una zona collinare, invece, Scanzorosciate rappresenterebbe sicuramente un’ottima scelta. Potrebbe sbizzarrirsi ammirando i suoi bellissimi paesaggi e, naturalmente, apprezzare le eccellenze enogastronomiche del territorio, in primis il Moscato di Scanzo, oltre ad altri vini, miele, olio, formaggi e prodotti da forno. Il sindaco Davide Casati commenta: “Scanzorosciate è un angolo di Toscana a due passi da Bergamo, il posto giusto per chi vuole vivere bene in un luogo bello e accogliente”.

Qualora Jennifer Lopez optasse per il lago, il sindaco di Sarnico, Giorgio Bertazzoli sottolinea: “Saremmo lieti se scegliesse la nostra località. Accogliamo volentieri tutti e una star del suo calibro darebbe ulteriore prestigio al nostro territorio. Potrebbe trovarsi bene: Sarnico è un paese completo, con il lungolago, le ville Liberty e i cantieri Riva con gli yatchs, che hanno già richiamato diversi vip tra cui George Clooney”.