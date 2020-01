Casnigo, scontro tra due auto: lunghe code

Nessun ferito grave ma lunghe code a causa dell’incidente che si è verificato poco dopo le 18 di martedì a Casnigo.

La dinamica del sinistro, avvenuto lungo la Provinciale, è ancora da chiarire. Coinvolti due mezzi.

Un 42enne è stato trasportato in ambulanza in ospedale a Piario, ma non sarebbe grave.

Nella zona però il traffico è paralizzato in entrambe i sensi di marcia.