CartaBianca o diMartedì? La tv del 21 gennaio

Per la prima serata in tv, martedì 21 gennaio RaiUno alle 20.30 trasmetterà la partita di calcio tra Napoli e Lazio, valida per i quarti di finale di Coppa Italia.

Rai5 alle 21.15 proporrà la visione del film “Still life”, con Eddie Marsan. Meticoloso e organizzato al punto da rasentare l’ossessione, John May (Eddie Marsan) è un lavoratore comunale incaricato di rintracciare il parente più vicino di coloro che sono morti in piena solitudine, entrando a pieno nei dettagli delle loro esistenze. Quando il reparto per cui lavora viene sottoposto a dei tagli, John deve sforzarsi per portare a termine il suo ultimo caso, andando incontro a un liberatorio viaggio che gli permetterà infine di cominciare a vivere appieno la sua vita.

Su Rai4 alle 21.10 verrà proposto il film “Miss Peregrine – La casa dei ragazzi speciali”, con Eva Green. Jake, un adolescente di sedici anni, si accorge alla morte del nonno Abe che le storie che solitamente gli raccontava erano vere. Su un’isola remota, scoprirà la misteriosa esistenza della casa per bambini speciali di Miss Peregrine, imparando quanto ogni diversità sia importante per affrontare la vita.

Su Canale5 alle 21.20 l’appuntamento è con il telefilm “New Amsterdam”, con Ryan Eggold, Freema Agyeman e Janet Montgomery. Andranno in onda tre episodi intitolati “Il dominatore”, “La linea di Karman” e “La mano destra di Dio”. Nel primo, Max soccorre un ragazzo, colto da un malore durante una partita di pallacanestro. Nel secondo, Sharpe deve aggirare un problema burocratico. Nel terzo, i medici devono far fronte a un’improvvisa emergenza.

Su Italia1 alle 21.20 andrà in onda la terza puntata del varietà “La pupa e il secchione e viceversa”, condotto da Paolo Ruffini e Francesca Cipriani.

Spazio all’attualità e alla politica su RaiTre, Rete4 e La7. Sulla terza rete della tv pubblica alle 21.20 c’è “#cartabianca”, il talk-show condotto da Bianca Berlinguer; su Rete4 alle 21.25 “Fuori dal coro”, condotto da Mario Giordano; e su La7 alle 21.15 “diMartedì”, condotto da Giovanni Floris.

Per chi preferisse vedere un film, su RaiDue alle 21.20 c’è “Il fidanzato di mia sorella”, con Pierce Brosnan; su Cielo, canale in chiaro di Sky, alle 21.15 “Dieta mediterranea”, con Olivia Molina; e su Iris alle 21 “Sceriffo senza pistola”, con Will Rogers jr.

Su La7D alle 21.30 sarà la volta del telefilm “Drop Dead diva”, conn Margaret Cho. Andranno in onda quattro episodi intitolati “Il compleanno di Jane”, “Doppia identità”, “Una dieta pericolosa” e “La rimpatriata”. Nel primo, Deb festeggia i trentadue anni di Jane. Nel secondo, Jane si occupa di una mamma che affronta il tribunale per un crimine commesso vent’anni prima. Nel terzo, Terri viene accusata di abusi sessuali da un suo ex impiegato e Grayson accorre in suo aiuto. Nel quarto, Kim e Grayson si occupano del caso di una “quasi sposa” che ha denunciato la sua damigella d’onore dopo che l’ha sorpresa in intimità con il futuro marito.

Da segnalare, infine, su La5 alle 21.10 la replica del “Grande Fratello vip”, condotto da Alfonso Signorini; su Mediaset Extra dalle 9 “Grande Fratello vip – Live”; su Real Time alle 21.10 il reality “Primo appuntamento”; e su Italia2 alle 21.30 cartoon “Capricciosa Orange road”.