Tanti auguri Sic: oggi Marco Simoncelli avrebbe compiuto 33 anni

Per chi l’ha vista, dimenticare quella caduta fatale al secondo giro del Gp della Malesia è davvero complicato: Marco Simoncelli se ne è andato così, in sella alla sua passione, in una domenica di ottobre del 2011.

Oggi, lunedì 20 gennaio 2020, Marco, per tutti “Sic”, avrebbe compiuto 33 anni: una vita e una carriera da pilota interrotte troppo presto da un crudele scherzo del destino.

Il numero 58, il suo, è entrato nel cuore di molti, con un po’ di attenzione lo si vede sventolare spesso ancora oggi sui circuiti del motomondiale: perchè “Sic” ha lasciato un segno profondo nel mondo del motociclismo, per il suo modo di gareggiare e per il suo modo di essere, sempre allegro e affettuoso con tutti.

Per tenere in vita il suo ricordo moltissimo hanno fatto la famiglia, l’ex fidanzata bergamasca Kate, la Fondazione che porta il suo nome, così come la scuderia voluta da papà Paolo: si è aggiunta la sua città, Coriano, con il progetto “Casa Marco Simoncelli” dedicato ai ragazzi con disabilità, realizzato con le donazioni e le raccolte fondi degli eventi “Buon compleanno Sic” e Spurtlèda58.

Oggi i sorrisoni di Marco Simoncelli si ritrovano sui volti di quei ragazzi che, nel suo nome, hanno la possibilità di avere un futuro migliore.

Buon compleanno Sic!