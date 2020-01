Schwalbe Classic Criterium, esordio con podio per Simone Consonni

È iniziata nel migliore dei modi la stagione 2020 per Simone Consonni.

Il 25enne di Brembate Sopra, all’esordio con la maglia della Cofidis, ha terminato al terzo posto lo Schwalbe Classic Criterium alle spalle dell’australiano Caleb Ewan e del compagno di squadra Elia Viviani.

La competizione, antipasto del Tour Down Under, si è accesa grazie all’accelerazione degli uomini dell’EF-Education First, deputati a lanciare la volata al norvegese Kristoffer Halvorsen, tuttavia nessuno è riuscito a contrastare lo spunto veloce del portacolori della Lotto Soudal.

Nulla ha potuto nemmeno il campione europeo che, dopo esser stato lanciato nel migliore dei modi dal giovane bergamasco, è stato costretto ad accontentarsi della piazza d’onore.

Nonostante siano soltanto alla prima uscita con la nuova maglia, appare già consolidato il feeling fra il velocista veronese e la promessa del ciclismo orobico che, a partire dal 21 gennaio prossimo, proverà a mettersi in mostra anche nella corsa a tappe australiana.

In campo italiano ottima prestazione per il neoprofessionista Alberto Dainese (Team Sunweb), sesto, mentre Giacomo Nizzolo (Ntt Pro Cycling Team) ha completato la top ten di giornata.