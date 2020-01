Protesta in piazza Dante lunedì mattina, 20 gennaio, dove alcuni cittadini si sono riuniti formando delle catene umane attorno agli alberi, presenti da oltre settant’anni nella piazza cittadini.

Con la riqualificazione dell’area davanti alla fontana verranno abbattuti. “Questi olmi sono polmoni di ossigeno, un simbolo della piazza e della città – ripetono i manifestanti – per questo vanno salvaguardati”.

Foto 2 di 2



A dargli voce c’era anche la redazione di Mattino 5, che ha discusso in studio del tema. A parlarne, in diretta da Bergamo, c’era Barbara Baraldi, in prima fila nella lotta per salvare gli olmi (11 in totale), che sostiene di non avere letto alcuna perizia che dimostri che gli alberi siano malati: “Affideremo le indagini del caso al nostro agronomo di fiducia” promette l’attivista.





Non tutte le persone, però, si dicono a favore della protesta, in quanto ritengono l’abbattimento delle piante necessario per la continuazione del cantiere.

I cittadini che hanno protestato, invece, fanno sapere che ribadiranno la loro contrarietà durante l’arco della settimana.