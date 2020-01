Prendere il largo per un caffè in alto mare… con Mogi e Ferretti Group!

Il mare è una cosa seria. E sognare il mare a gennaio è un’attività per intenditori. Il peggio è passato: godiamoci gli ultimi scampoli d’inverno, anche quest’anno ce l’abbiamo fatta, il sole ci aspetta dietro l’angolo. Che poi, chi l’ha detto che il mare si vive solo d’estate? Che il mare d’inverno è “un concetto che il pensiero non considera, è poco moderno…e io che rimango qui solo a cercare un caffè?”. Gli amanti dell’acqua salata lo sanno: vivere il mare non è – solo – stendersi inerti a lavorare sulla tintarella. Per alcuni è la miglior medicina, basta guardarlo per pacificarsi. Per altri, le lunghe passeggiate sul bagnasciuga sono una panacea per tanti malesseri. Per i più attivi, il mare è da vivere in ogni sua possibilità: fuori, dentro e a pelo dell’acqua. Le opzioni sono infinite, tante quante sono le inclinazioni personali, tutte da scoprire. Ci vogliono solo un po’ di fantasia e intraprendenza quanto basta. E così abbiamo deciso di prepararci come si deve alla bella stagione, perché i soli buoni propositi di remise en forme e attività sportiva non bastano, e la curiosità è golosa.

Eccoci allora in Germania, dal 18 al 26 gennaio al BOOT – Dusseldorf Boat Show – ad accompagnare Ferretti Group, che di mare ne sa come solo i vecchi nostromi. Inaugurato nel 1969, BOOT compie 50 anni e non li dimostra, confermandosi la più grande manifestazione al mondo dedicata agli sport acquatici con 19 aree tematiche, seminari e dimostrazioni ad animare ben 9 giorni all’insegna della passione acquatica. Per i novelli della navigazione ci saranno tutte le informazioni necessarie per prendere il largo come bravi marinai, con infopoint, dimostrazioni e workshop dedicati. Gli amanti degli sport acquatici invece troveranno tutte le novità e le curiosità per stimolare adrenalina e divertimento. Importante l’iniziativa “Love your Ocean”: un tema prezioso e delicato per tutti gli amanti del mare e del pianeta, affrontato con la German Ocean Foundation per sensibilizzare i visitatori sulle attività e le buone pratiche volte alla conservazione della biodiversità marina. In questa festa dedicata al mare non poteva mancare chi naviga con classe dal 1968: Ferretti Group porta l’eccellenza italiana al BOOT con la sua flotta, per sognare e prendere il largo in eleganza. E anche a BOOT, MOGI Caffè conferma la partnership con Ferretti, per dare ancor più gusto alla navigazione, con inconfondibile stile italiano. Per l’occasione, il caffè si sorseggerà nella nuova cup dedicata al gruppo Ferretti, con i colori e le linee del mare che raccontano l’affinità di due marchi e di un unico stile tutto da assaporare, anche in mezzo al mare!