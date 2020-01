Omicidio di Calcio, “la lite per 50 euro”: Erion è morto annegato nel naviglio

Erion Morina sarebbe stato ucciso al culmine di una lite per un ammanco di una cinquantina di euro. Lo ha raccontato Musli Morina, il cugino del 20enne kosovaro ritrovato senza vita nel naviglio Civico a Calcio all’alba di venerdì 17 gennaio. Il Gip Massimiliano Magliacani ha convalidato l’arresto e ha deciso la misura cautelare del carcere.

La dinamica di quanto accaduto comunque non è ancora chiara, in quanto il presunto omicida ha riportato una versione contrastante rispetto a quanto dichiarato ai carabinieri subito dopo l’arresto.

Erion sarebbe stato colpito, due volte alla testa e una al fianco, con un bicchiere che Musuli avrebbe preso nel bar in cui i due avevano trascorso la serata e avevano bevuto parecchio. Erano anche consumatori di droga, sempre secondo quanto raccontato da Musli.

Infine il 20enne non è morto in seguito alle ferite subite nella colluttazione, ma per annegamento nel naviglio in cui era stato buttato, come appurato dal medico legale dopo una prima ispezione cadaverica.