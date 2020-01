L’Atalanta stringe per Czyborra: è tedesco e arriva dall’Heracles, come Gosens

L’Atalanta prova ancora il colpaccio: è in dirittura d’arrivo l’affare che porterà a Bergamo Lennart Czyborra, professione terzino, che diventerà il prossimo “quinto” a sinistra nello scacchiere di Gian Piero Gasperini.

Classe 1999, Czyborra arriverà per circa quattro milioni dagli olandesi dell’Heracles Almelo, che lo aveva prelevato nel 2018 dalle giovanili dello Schalke 04: in questa stagione in 19 presenze ha già messo a segno due gol e fornito 3 assist vincenti.

L’Atalanta andrà così a chiudere il buco che si era creato sulla corsia mancina, dove Arana (ormai in uscita) non ha mai convinto, permettendo a Castagne di traslocare definitivamente a destra, ruolo a lui più familiare.

La biografia di Czyborra fa ben sperare: all’Heracles è arrivato al posto di Robin Gosens, tedesco come lui, passato in nerazzurro nel 2017. Un precedente che a Bergamo sperano sia benaugurante.