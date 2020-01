“La guerra è finita” o “PresaDiretta”? La tv del 20 gennaio

Per la prima serata in tv, lunedì 20 gennaio su RaiUno alle 21.25 andrà in onda la seconda delle quattro puntate della fiction “La guerra è finita”, con Miche Riondino, Isabella Ragonese, Andrea Bosca e Valerio Binasco.

Davide e Giulia, insieme con i ragazzi sopravvissuti ai campi di concentramento, sono alla ricerca di un posto in cui stabilirsi. Individuano una vecchia tenuta che si scopre appartenere alla famiglia Terenzi. Giulia si vede quindi costretta a chiedere aiuto alla madre, amica di vecchia data dei Terenzi, anche se ciò significa riaprire vecchie ferite legate all’arresto di suo padre, ritenuto un collaboratore dei nazisti e per questo finito in carcere alla fine del conflitto. Nel frattempo, mentre Davide cerca di scoprire cosa sia accaduto a sua moglie e suo figlio, l’avvocato Stefano Dell’Ara, colpito dalla storia dei ragazzi, decide di aiutarli e si reca a colloquio con la marchesa Terenzi.

La serie è ispirata all’esperienza di Sciesopoli a Selvino, dove tra il 1945 e il 1948 furono raccolti in un istituto e aiutati più di 800 bambini e adolescenti ebrei provenienti dai campi di concentramento di tutta Europa perché potessero recuperare la serenità e il diritto alla felicità che era stata loro sottratta.

Su RaiDue alle 21.20 l’appuntamento è con il telefilm “9-1-1”, con Angela Bassett, Peter Krause e Jennifer Love Hewitt. Andranno in onda tre episodi intitolati “Bloccati”, “Persone orribili” e “Droghe”. Nel primo, Athena è ancora alle prese con l’emergenza causata dal terremoto. Nel secondo, Maddie esce di pattuglia per completare la sua formazione personale. Nel terzo, la squadra deve salvare una giornalista.

RaiTre alle 21.20 trasmetterà una nuova puntata di “Presa diretta”, il programma di inchieste condotto da Riccardo Iacona. Il reportage di stasera, dal titolo “Vite a domicilio”, è dedicato all’e-commerce: le vendite tramite internet e le nuove tecnologie hanno cambiato radicalmente il nostro modo di consumare e di vivere. Basta possedere un computer o un telefono che qualsiasi oggetto ci viene consegnato, in tempi rapidissimi, a domicilio. Si approfondirà l’impatto abbia tutto ciò sul mondo del lavoro, sulla mobilità nelle nostre città e sull’ambiente guardando alle criticità e anche a esperienze positive, come quelle nate in Belgio con le piattaforme digitali in cooperativa, per non rinunciare alla modernità e neanche ai diritti.

Su Canale5 alle 21.20 ci sarà la quinta delle tredici puntate di “Grande Fratello vip”, condotto da Alfonso Signorini.

Spazio all’attualità e alla politica su Rete4 dove alle 21.25 andrà in onda una nuova puntata di “Quarta repubblica”, il talk-show condotto da Nicola Porro.

Su La7 alle 21.15 l’appuntamento è con la terza puntata di “Eden – Un pianeta da salvare”, condotto da Licia Colò.

Per chi preferisse vedere un film, su Italia1 alle 21.20 c’è “I mercenari 2”, con Sylvester Stallone; su Rai4 alle 21.10 “The signal”; su Cielo, canale in chiaro di Sky, alle 21.15 “Accada quel che accada”, con Mathilde Seigner; su La5 alle 21.10 “Rosamunde Pilcher: licenza di tradire”; e su Iris alle 21 “Burn after reading – A prova di spia”, con George Clooney.

Rai5 alle 21.15 proporrà il documentario “Punto di svolta”. Un’archeologa dello spirito: questa è Marguerite Yourcenar. Il suo amore per la parola scritta, lo studio del passato e una grande immaginazione. Prima donna ad entrare nel regno degli immortali dell’Académie Française, i suoi personaggi sono dei modelli di virtù e di coraggio, di libertà e di responsabilità. Un programma di Edoardo Camurri.

Su La7D alle 21.30 sarà la volta del telefilm “Joséphine ange gardien”, con Mimie Mathy. Andranno in onda due episodi intitolati “L’apprendista” e “Un fratello per Ben”. Nel primo, mente si prepara per una missione, Joséphine è sorpresa da Gabriel, un ragazzo di dieci anni, che sostiene di essere un angelo mandato da lei per imparare il mestiere. Nel secondo, Joséphine deve prendersi cura di un parroco di campagna, padre Flaubert, che sta facendo restaurare un antico affresco che si trova nella sua sperduta chiesetta.

Da segnalare, infine, su Mediaset Extra dalle 9 “Grande Fratello vip – Live”; su Real Time alle 21.15 il reality “Vite al limite” e su Italia2 alle 21.30 cartoon “Tutti all’arrembaggio! One Piece”.