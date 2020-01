Il gruppo Bozzetto di Filago, produttore di ausiliari chimici per l’industria tessile, cosmetica, agrochimica, delle costruzioni e del trattamento dell’acqua, ha acquisito le società del gruppo spagnolo Asutex (che fanno a capo ad Aplicacion y Suminiatros Textiles) attivo nella produzione e distribuzione di prodotti chimici con applicazioni nell’industria tessile.

Asutex, fondata nel 1987 e con sede a Barcellona, è cresciuta a livello internazionale, raggiungendo un fatturato di oltre 45 milioni di euro nel 2019 in Europa, Asia e America Latina. Il gruppo spagnolo può contare su diversi impianti produttivi, situati in Spagna, Marocco, Colombia, Cina e Malesia.

“È un momento molto speciale per la chimica tessile – sottolinea Roberto Curreri, CEO di Bozzetto Group -. L’alleanza tra Asutex e Bozzetto creerà un nuovo leader nel mercato, permettendo ai nostri clienti di beneficiare del know-how e dell’innovazione delle due aziende. Bozzetto e Asutex si completano a vicenda sia in termini di gamma di prodotti che di copertura geografica. Accogliamo i professionisti di Asutex nella famiglia Bozzetto”.

Fondata nel 1919 e con sede a Filago, Bozzetto opera attraverso unità ubicate in diversi paesi (Spagna, Germania, Italia, Polonia, Turchia, Stati Uniti, Cina, Hong Kong e Indonesia). L’azienda è attiva in tre segmenti chimici: tessile, edile e additivi per altre applicazioni.

Bozzetto è fornitore leader in Europa di condensati di formaldeide naftalensolfonato utilizzati come plastificanti per calcestruzzo e applicazioni in altri mercati. L’azienda bergamasca, che ha chiuso il 2019 con un giro d’affari pari a 130 milioni di euro, è tra i principali produttori di una vasta gamma di fosfonati utilizzati nel settore dei detergenti e per il trattamento delle acque.

“L’ingresso nel gruppo Bozzetto – spiega Daniel Carreras, direttore vendite di Asutex– ci consentirà di rafforzare la nostra posizione nell’industria chimica tessile. Siamo molto entusiasti di aprire questo nuovo capitolo della nostra storia”.

“Siamo convinti che Bozzetto è il partner giusto per Asutex per continuare a crescere. Le relazioni tra le squadre sono già fruttuose e siamo molto motivati a iniziare a lavorare su progetti comuni” – conclude Ramon Navarro, fondatore e top manager di Asutex –

I due gruppi continueranno a operare in modo indipendente sfruttando sinergie comuni in termini di strutture produttive, know-how e strategie di segmenti di mercato.