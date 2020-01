Impiantisti e normativa F-Gas: incontro a Treviglio

Giovedì 23 gennaio a Treviglio, alle 18.30 agli uffici di Confartigianato in via Caravaggio 45/47, si terrà il secondo degli incontri organizzati da Confartigianato Imprese Bergamo, per spiegare alle imprese tutte le novità introdotte dalla recente normativa che regola gli impianti di condizionamento contenenti gas fluorurati ad effetto serra (F-GAS).

Si tratta di un ciclo di otto incontri gratuiti sul territorio provinciale, condotti dagli esperti di Confartigianato Imprese Bergamo, intitolati “F-GAS: le novità e gli obblighi introdotti dal DPR 146/2018” rivolti alle imprese che si occupano dell’installazione e della manutenzione riparazione, controllo delle perdite e smantellamento di questa tipologia di impianti.

Il D.P.R. 146 del 2018 ha infatti stabilito che tutte le informazioni relative alla vendita di gas fluorurati e delle apparecchiature che contengono tali gas, nonché le informazioni relative alle attività di installazione, manutenzione e smantellamento, devono essere trasmesse alla nuova Banca Dati Gas Fluorurati, attiva dal 25 settembre 2019.

Il primo incontro si è già tenuto a Calusco d’Adda, mentre i successivi si terranno:

Giovedì 6 febbraio a Romano di Lombardia – Sala Comunale Palazzo Muratori – Piazza Roma

Giovedì 13 febbraio ad Albino – Auditorium Comunale – Viale Aldo Moro 2/4

Giovedì 20 febbraio a Bergamo – Sede Confartigianato Bergamo – Via Torretta 12

Giovedì 27 febbraio a Clusone – Aula magna c/o oratorio – Viale Gusmini 36

Giovedì 5 marzo a Sant’Omobono Terme – Selino Basso – Biblioteca – Via G. Personeni 36/B

Giovedì 12 marzo a Grumello del Monte – Sala Consiliare del Comune – Piazza Camozzi 1 (Attenzione, data modificata rispetto ai comunicati precedentemente inviati).

Per informazioni e prenotazioni:

Ufficio Aree di Mestiere (tel. 035 274.267; areedimestiere@artigianibg.com).