Gomez senza benzina, Zapata ancora lontano dalla forma migliore

Sportiello 5: Se ci sei batti un colpo. Lui c’è al 3’ per smanacciare in calcio d’angolo. Al 24’ si ripete con il vizietto del corner per non rischiare la presa. Vita dura da dodicesimo in una gelida serata d’inverno. Il palo gli è più amico dell’ex Petagna, ma lui sembra in ritardo, come nell’uscita nell’azione del pareggio.

Toloi 5,5: Troppi errori nelle ripartenza e qualche ritardo nelle chiusure.

Caldara 5,5: Non ha ancora il ritmo partita.

Muriel (Dal 20’ st) 5: Entra, ma senza farsi vedere.

Palomino 6: Brutto intervento su Strefezza che costa il giallo. Meglio quando torna centrale. Appena sufficiente.

Freuler 5: Lento, perde troppi palloni e Gasp non è tipo paziente. Esce per Djimsiti (Dal 1’ st) 5: Grave ritardo nella chiusura che regala il pareggio di Petagna.

De Roon 5,5: Gasperini lo vede e lo schiera al posto di Hateboer. Pare molto adattato. Smanioso di esserci in ruolo non suo rimedia presto un giallo inutile. Quando esce Freuler ritorna all’antica posizione. Senza grandi miglioramenti.

Pasalic 5: Le più facili occasioni capitano a lui. Nebbia davanti alla porta.

Gosens 6: L’unico brillante sul piano fisico, senza fortuna.

Gomez 5: Un tunnel a Cionek e nulla più. Serbatoio segna rosso riserva.

Malinovski (Dal 13’ st) 5: Diventa oggetto misterioso. Non ha ancora un ruolo ben definito.

Ilicic 6: Ci delizia con il gol di tacco a schernire l’ex Berisha (al 16’) ma deve dire chapeau a Zapata in versione assist. Egoista di destro al 22’ con il risultato di mancare il raddoppio.

Zapata 5,5: Al 31’ la traversa limita la sgroppata dei tempi migliori. Pasticcia spesso con la palla tra i piedi. Lontano da una condizione fisica determinante per tornare al gol.

Gasperini 5: Pericolosa involuzione tattica, più che fisica. La squadra corre male e non ha più equilibrio.