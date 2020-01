Atalanta, tornano i big: con la Spal il classico testa-coda da non fallire

Dopo la delusione per l’inattesa eliminazione dalla Coppa Italia patita a Firenze, l’Atalanta si getta nuovamente nel campionato iniziando il girone di ritorno con il Monday Night casalingo contro la Spal.

Si tratta di un testa/coda che, sulla carta, non lascerebbe che ipotizzare l’1 fisso anche se, nella sua ultima apparizione in campionato, la squadra spallina ha immeritatamente perso a Firenze in una partita che avrebbe addirittura potuto vincere.

La squadra estense si trova all’ultimo posto della graduatoria con soli 12 punti raggranellati, frutto di 3 vittorie (Lazio, Parma e Torino) altrettanti pareggi e ben 13 sconfitte. L’attacco spallino è largamente il meno prolifico del campionato con sole 12 reti realizzate (contro le 49 nerazzurre) delle quali la metà messe a segno da Petagna.

Inspiegabili peraltro a mio avviso le difficoltà che sta attraversando questa squadra, che pur avendo sostanzialmente mantenuto l’ossatura dello scorso torneo (nel quale ha raggiunto un’abbastanza comoda salvezza) non si sta esprimendo con la stessa continuità.

La Dea deve invece cancellare immediatamente le scorie, anche mentali, del match di Firenze che, seppur amaro, resta un episodio in una stagione finora fantastica. Occorre dunque continuare la corsa e cercare di mantenere, e se possibile migliorare, l’attuale quarto posto.

Di certo però la gara persa in Toscana deve fare riflettere sul fatto che la formazione nerazzurra non possa permettersi di giocare rinunciando a 5 titolari e mantenendo lo stesso livello di efficacia del gioco. È indubbio che così facendo perdi tanto, soprattutto se due di queste pedine sono quelle che meglio costruiscono e finalizzano le azioni (leggasi Gomez e Ilicic).

Intanto la nutrita lista di ex nerazzurri attualmente accasatisi a Ferrara (Petagna, Floccari, Paloschi, D’Alessandro, Reca e Berisha) ha perso un pezzo importante nel mercato di riparazione.

Infatti Jasmin Kurtic è andato a rinforzare il Parma in un’operazione che, a mio modesto avviso, ha invece certamente indebolito la compagine di Semplici. Al momento infatti gli spallini hanno solamente acquisito il prestito di Dabo dalla Fiorentina, ma credo che servano ben altri innesti per migliorare la situazione.

Nella Dea invece l’operazione Caldara mette a disposizione di Gasperini un giocatore che nulla ha da imparare negli schemi del mister e che sarà certamente molto utile nel prosieguo del campionato. In aggiunta a ciò è notizia freschissima l’avvenuto esercizio del diritto di riscatto per Duvan Zapata dalla Samp, con il colombiano che diventa così a tutti gli effetti un calciatore atalantino.

Le due squadre si sono affrontate a Bergamo in serie A per 17 volte con 7 vittorie nerazzurre, 3 spalline e 7 pareggi. Tenendo conto anche delle partite disputate in Emilia le vittorie atalantine salgono a 10, quelle estensi a 12 ed i pareggi a 13.

L’ultima vittoria della Dea sulla Spal è quella dello scorso campionato: Petagna illuse i suoi, prima che Ilicic e Zapata ribaltassero il risultato per il 2 a 1 definitivo. Al torneo precedente risale invece l’ultima divisione della posta con l’1 a 1 finale per effetto delle reti di Cristante e Rizzo. Per trovare la meno datata vittoria biancazzurra dobbiamo tornare addirittura al 1966-1967 (complice anche la lunga militanza spallina nelle serie inferiori) allorché una rete di Muzzio sbancò l’allora Brumana.

La vittoria con maggiore scarto in serie A è il 2 a 0 dell’anno prima (1965-1966) con la doppietta nerazzurra del britannico Hitchens. La gara invece con più reti segnate è il 4 a 3 del novembre 1955 con doppietta di Bassetto e reti di Brugola e Longoni.

Nella gara d’andata, prima giornata di campionato, una Dea forse ancora in vacanza ha faticato non poco per avere ragione degli avversari: il doppio vantaggio di Di Francesco e Petagna è stato ribaltato, non senza difficoltà, da Gosens e dalla doppietta di Muriel.

In casa nerazzurra occorrerà fare i conti con le assenze di Hateboer (per squalifica) e Castagne. In mezzo al campo duello de Roon-Pasalic, mentre torna dall’inizio Freuler. Difesa titolare con Palomino, Toloi e Djimsiti (ma con Caldara pronto a subentrare). In attacco molto probabile l’impiego di Zapata insieme a Ilicic e Gomez.

Nella difesa spallina stop per Tomovic (distorsione alla caviglia) che dovrebbe essere sostituito da Felipe. Mister Semplici spera di recuperare in extremis Reca: in caso contrario sulle fasce giocheranno Igor e Strefezza. In attacco potrebbe essere schierato Di Francesco al fianco di Petagna. In regia Missiroli coadiuvato da Valoti e Murgia.

Infine un paio di curiosità. La prima: sapete chi è stato dal 1964 al 1969 l’allenatore della Spal? Un certo Francesco Petagna, che altro non è se non il nonno dell’attuale centravanti biancazzurro ed ex atalantino Andrea. La seconda: sono ben due gli ex allenatori atalantini che hanno iniziato la loro carriera da giocatori nelle giovanili spalline, ossia Edy Reja (nel 1961) e Gigi Del Neri (nel 1968).

Dunque riassumendo, 1 fisso al Totocalcio: ah già dimenticavo è stato abolito, beh pazienza diciamo che vincerà la squadra di casa.