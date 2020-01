Nell’ultimo anno 74 le persone morte sulle montagne lombarde

In occasione della giornata nazionale “Sicuri con la neve”, il CNSAS Lombardo ha diffuso alcuni dati relativi agli interventi compiuti nel 2019. E i numeri non sono positivi.

Nel 2019 gli interventi totali degli uomini del Soccorso Alpino sulle cime lombarde sono stati 1259 e le persone decedute sono state 74. Alla base incidenti, dovuti spesso a imprudenza.

In questo senso “Sicuri con la neve” è la giornata nazionale di prevenzione degli incidenti tipici della stagione invernale; valanghe, scivolate su ghiaccio, ipotermia e altro ancora saranno i temi d’interesse.

Il Corpo nazionale soccorso alpino e speleologico, il Club Alpino Italiano con il Servizio Valanghe Italiano, le Scuole d’Alpinismo e Scialpinismo, le Commissioni e Scuole Centrali di Escursionismo, Alpinismo Giovanile, la Società Alpinistica F.A.L.C., Enti e Amministrazioni che si occupano di montagna, promuovono iniziative che mirano alla prevenzione degli incidenti.

La stagione invernale rivela dei rischi peculiari che sono messi in evidenza dagli incidenti che, purtroppo, di anno in anno si ripresentano; tutto ciò non interessa solo gli appassionati di sci alpinismo ma anche chi ama sciare in neve fresca, fare escursioni con le ciaspole o su sentieri a volte ghiacciati.