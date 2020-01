I genitori di Giulio Regeni da Fazio, Amore criminale o la D’Urso? La tv del 19 gennaio

Per la prima serata in tv, domenica 19 gennaio RaiTre alle 21.15 trasmetterà la prima delle sei puntate di “Amore criminale”, condotto da Veronica Pivetti.

Si torna a parlare di femminicidio e di violenza sulle donne, con una particolare attenzione per tutti quei bambini rimasti orfani in seguito all’uccisione della madre e all’arresto del padre, spesso vittime collaterali e dimenticate di questi abominevoli crimini. Questa sera si racconterà il caso di una ragazza cubana di 21 anni che, dopo essere diventata madre, è stata prima respinta e poi uccisa dal marito.

Su Canale5 alle 21.20 torna “Live – Non è la D’Urso”, condotto da Barbara D’Urso. Tra talks e confronto con gli sferati, la trasmissione propone tante esclusive. Dopo quattro anni Anna Oxa fa ritorno in tv. Si parlerà poi di Luigi Favoloso: in studio la madre e la sua ex Nina Moric. Contro le cinque sfere Alex Belli e la sua fidanzata Delia. E poi la donna con le unghie più lunghe del mondo e Rodrigo Alves, il ken umano diventato donna.

Nel programma è centrale il ruolo del pubblico a casa che potrà esprimere il Live Sentiment delle storie raccontate in studio attraverso l’app e il sito di Mediaset Play.

Su RaiDue alle 21.05 l’appuntamento è con “Che tempo che fa”, il programma di interviste condotto da Fabio Fazio.

Tra gli ospiti di stasera ci saranno Paola Deffendi e Claudio Regeni, genitori di Giulio Regeni. I due hanno pubblicato il libro “Giulio fa cose”, scritto con il loro avvocato Alessandra Ballerini, dove ricostruiscono gli ultimi quattro anni della loro vita, nei quali si sono strenuamente battuti per ottenere verità e giustizia sulla morte del figlio.

RaiUno alle 21.25 riproporrà il film “Chi m’ha visto”, con Beppe Fiorello e Pierfrancesco Favino. Martino è un chitarrista che collabora con i più grandi divi della musica leggera italiana. È bravo ma nessuno si accorge di lui e la popolarità è un miraggio. Tornato al suo paese natale, complice l’amico di sempre Peppino, Martino organizza la sua sparizione sperando di ottenere un po’ di attenzione. La situazione, però, sfugge loro di mano e le conseguenze saranno inaspettate.

Su La7 alle 20.35 andrà in onda una nuova puntata di “Non è l’arena”, condotto da Massimo Giletti.

Per chi preferisse vedere un film, su Rete4 alle 21.25 c’è “Hachiko – Il tuo migliore amico”, con Richard Gere; su Italia1 alle 21.20 “Transformers: l’ultimo cavaliere”, con Mark Wahlberg; e su Rai4 alle 21.10 “Traffik – In trappola”, con Paula Patton.

Ancora, su Cielo, canale in chiaro di Sky, alle 21.15 “Badge of honor”; su La5 alle 21.10 “Alla ricerca dell’isola di Nim”, con Abigail Breslin; e su Iris alle 21 “Third person”, con Liam Neeson.

Su Rai5 alle 21.15 verrà proposto il documentario “Pacific with Sam Neill”. Sam Neill segue l’ultimo viaggio di James Cook attraverso l’Artico alla ricerca del leggendario passaggio a nord-ovest, poi a sud fino alle Hawaii, dove l’esploratore muore il 14 febbraio del 1779.

Su La7D alle 21.30 sarà la volta del telefilm “Grey’s anatomy”, con Caterina Scorsone, Kelly McCreary, Sara Drew, Jessica Capshaw ed Ellen Pompeo. Andranno in onda quattro episodi intitolati “Spezzati e piegati”, “Non ricominciamo”, “Possiamo ricominciare da capo, per favore?”, e “Rischio”. Nel primo, Callie e Arizona hanno problemi di coppia. Nel secondo, dopo la rottura con Callie, Arizona dorme in ospedale, rendendo più facili e veloci anche gli studi con la Hermann. Nel terzo, April, al fianco di Arizona nel tentativo di salvare la madre della neonata, si preoccupa per la propria gravidanza. Nel quarto, arriva in ospedale una donna che ha subito una cura canalare e Maggie Pierce chiama Derek e Meredith per un consulto.

Da segnalare, infine, su Mediaset Extra dalle 9 “Grande Fratello vip – Live”; su Real Time alle 20.15 il reality “90 giorni per innamorarsi: prima dei 90 giorni”; e su Italia2 alle 21.30 il telefilm “The Big Bang theory”.