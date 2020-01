Calcio, trattore si ribalta a una rotonda: ferita una 20enne

Erano in tre a bordo del trattore che si è ribaltato nella tarda mattinata di domenica 19 gennaio a Calcio, nella Bassa Bergamasca. Una ragazza di 20 anni è rimasta ferita, in modo non grave.

L’incidente poco dopo mezzogiorno all’altezza della rotonda Maestri del Lavoro, di fronte all’Italtrans, lungo la strada che porta a Covo.

Il mezzo stava procedendo a velocità sostenuta, per questo giunto alla rotatoria si è ribaltato.

Sul posto, oltre alle forze dell’ordine è intervenuto il personale medico, con ambulanza ed elicottero, ma nessuno dei tre occupanti ha riportato feriti gravi.