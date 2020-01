A Milano non si potrà più fumare per strada: divieto da portare anche a Bergamo?

Ha suscitato diverse reazioni, favorevoli ma anche contrastanti, la proposta del sindaco di Milano Beppe Sala: “Entro il 2030 non permetteremo più di fumare all’aperto, ma subito, o a breve, alle fermate dell’autobus non si fumerà, o comunque in coda per i servizi erogati dal Comune”.

La proposta, ha spiegato il primo cittadino milanese, entrerà a far parte “del Piano Aria Clima che verrà discusso in consiglio comunale e che speriamo di poter adottare per marzo”.

Il piano del sindaco è chiaro: da subito – dal momento in cui sarà approvato il piano aria clima – sarà vietato fumare alle fermate di bus e tram e durante le file presso gli uffici del comune, dal 2030 invece stop alle sigarette in tutta la città.

Il divieto di fumo, ha chiarito ancora Sala, potrebbe essere regolato “attraverso un’ordinanza” e “se verrà approvato il regolamento, conterrà la regolamentazione di tanti aspetti perché il vero rischio è che si riduca a traffico e riscaldamento, ma c’è altro”.

Cosa ne pensate? Il divieto sarebbe da imporre anche a Bergamo?