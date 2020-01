“Ulisse” al duomo di Milano o Mara Venier a “C’è posta per te”? La tv del 18 gennaio

Per la prima serata in tv, sabato 18 gennaio su RaiUno alle 21.25 andrà in onda la terza delle quattro puntate di “Meraviglie – La penisola dei tesori”. Nella prima parte di questa serata Alberto Angela porta i telespettatori tra le guglie de duomo di Milano, simbolo della città. Qui, in compagnia dell’attore Remo Girone, nei panni di Gian Galeazzo Visconti, si scoprirà in che modo è stata edificata la cattedrale, costruita con il marmo proveniente dalle cave di Candoglia, località della Val d’Ossola. Nella seconda parte, ci si sposterà in Abruzzo, per visitare il Parco Nazionale del Gran Sasso, dove si erge il castello di Rocca Calascio, solitaria fortezza medievale che domina un paesaggio ancora incontaminato. Infine si andrà a Catania per visitare il lussuoso Palazzo Biscari.

Su Canale5 alle 21.20 l’appuntamento è con la seconda puntata del varietà “C’è posta per te”, condotto da Maria De Filippi. Gli ospiti di stasera saranno l’attore turco Can Yaman, interprete di Ferit Aslan nella soap “Bitter Sweet”, e la conduttrice televisiva Mara Venier, al timone di “Domenica in”.

RaiDue alle 21.05 trasmetterà il telefilm “Fbi”, con Missy Peregrym, Jeremy Sisto e John Boyd. Andranno in onda due episodi intitolati “Decisione difficile” ed “Estranea”. Nel primo, un padre di famiglia viene rapito dopo essere rimasto coinvolto in un affare più losco di quanto immaginasse. Nel secondo, dop l’omicidio di un noto investitore di Wall Street, Maggie segue le tracce di un’organizzazione che vende titoli.

Per chi preferisse vedere un film, su RaiTre alle 21.30 c’è “La città delle donne”, con Marcello Mastroianni; su Rete4 alle 21.25 “… più forte ragazzi!”, con Terence Hill e Bud Spencer; su Italia1 alle 21.20 “Sing”; e su La7 alle 21.15 “Fuga da Alcatraz”, con Clint Eastwood.

Ancora, su Cielo, canale in chiaro di Sky, alle 21.15 “La felicità nel peccato”, con Alice Amo; su Iris alle 21 “Presunto innocente”, con Harrison Ford; e su Italia2 alle 21.30 “Destruction Los Angeles”.

Su Rai5 alle 21.15 andrà in scena lo spettacolo “Delirium”, con il Cirque du Soleil. Il grandioso show multimediale che il Cirque du Soleil ha presentato al mondo nel 2006 in cui cantanti e ballerini, guidati da un ritmo urbano tribale e da visioni impressionanti che trasformano la musica in movimento, trasportano il pubblico in un mondo di gioiosa frenesia.

Su La7D alle 21.30 sarà la volta del telefilm “Little murders by Agatha Christie”, con Elodie Frenck e Samuel Labarthe. Andranno in onda due episodi intitolati “Melodia mortale” e “Omicidio perfetto”. Nel primo, il chitarrista, nonchè fidanzato di una nota cantante, viene ucciso. L’inchiesta per Laurence è particolarmente delicata. Nel secondo, Laurence indaga sull’omicidio di un paziente della famosa clinica psichiatrica del dottor Rodier. Nel frattempo è anche preoccupato per lo stato di salute della sua fedele segretaria.

Da segnalare, infine, su Rai4 alle 21.10 il telefilm “Narcos”; su La5 alle 21.10 la replica del “Grande fratello vip”, condotto da Alfonso Signorini; su Mediaset Extra dalle 9 “Grande Fratello vip – Live”; e su Real Time alle 21.10 il reality “Vite al limite”.