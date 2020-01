Sono 160 i ragazzi riuniti a Bergamo per il “via” al Servizio civile 2020

Sono in tutto 160 i volontari del Servizio Civile Universale seguiti da Associazione Mosaico che hanno da pochi giorni preso servizio in vari Enti del territorio di Bergamo e provincia.

Martedì 21 gennaio, nella Sala Traini del Credito Bergamasco, Via Pascoli 1/c, i ragazzi e le ragazze saranno accolti dal personale di Associazione Mosaico, che li guiderà nei primi passi della loro esperienza che li terrà impegnati per tutto il 2020.

L’accoglienza avverrà in due momenti: i primi 80 volontari si ritroveranno in mattinata alle 10, mentre la seconda metà del gruppo sarà accolta a partire dalle 14.

Nell’intero territorio della Regione Lombardia i nuovi volontari seguiti da Associazione Mosaico sono circa 400. I giovani collaboreranno con 41 progetti organizzati presso gli Enti associati.

I volontari, dai 18 ai 28 anni, per un anno presteranno servizio nelle Amministrazioni territoriali o altri Enti del terzo settore, in progetti nei settori sociali, assistenziali o culturali, tutela dell’ambiente e protezione civile.

In cambio di 25 ore di servizio settimanale, come da Bando nazionale pubblicato nel 2019, riceveranno un compenso di 439, 50 euro mensili.

Associazione Mosaico, oltre a ideare i progetti di impiego per i ragazzi del Servizio Civile Universale nei territori lombardi, ha curato la selezione e si occupa in questi giorni dell’accoglienza ai giovani, e li accompagnerà in tutto il percorso formativo previsto nel corso dell’anno di servizio.