Come annunciato, nella serata di venerdì la pioggia, decisamente attesa per pulire l’aria e non solo, è arrivata a Bergamo e nell’intera provincia orobica. Marco Tarantola ci dice se e fin quando la perturbazione resterà in zona con il bollettino del Centro Meteo Lombardo

ANALISI GENERALE

Si allontana verso est, nel corso della giornata di sabato, il fronte atlantico che ha portato piogge e un po’ di neve sui rilievi sulla Lombardia. Domenica si assisterà al ritorno dell’alta pressione con valori piuttosto elevati, anche fino a 1045 hPa, e ad un deciso miglioramento del tempo, accompagnato nel corso della settimana da un lieve calo della temperatura media giornaliera. Sul lungo termine, la situazione delle figure bariche sul continente non sembra portare a svolte in senso invernale, almeno per tutta la prossima settimana.

Sabato 18 gennaio 2020

Tempo Previsto: al mattino cielo nuvoloso su Lombardia occidentale, con veloci schiarite in arrivo da ovest, piogge deboli ma diffuse su centro/est Lombardia, deboli nevicate su Alpi e Prealpi centro/orientali oltre 800 metri di quota. Nel primo pomeriggio ampie aperture su ovest regione, deboli piogge sulle pianure orientali, in progressiva cessazione eccetto che sul Mantovano, deboli nevicate in rapido esaurimento su alta Valtellina e Valcamonica oltre 800 metri. Nella sera nuvoloso su est Lombardia, cielo sereno o poco nuvoloso sui restanti settori. Nel corso della notte possibile comparsa di nebbie sulla media e bassa pianura.

Temperature: minime in aumento, massime in diminuzione. In pianura minime per lo più comprese tra 3 e 5°C; massime generalmente comprese tra 7 e 10°C.

Domenica 19 gennaio 2020

Tempo Previsto: al mattino cielo generalmente sereno o poco nuvoloso su tutta la regione, presenza di nebbie su buona parte delle medie e basse pianure. Nel pomeriggio diradamento delle nebbie in pianura, cielo poco nuvoloso su gran parte della regione, con al più il transito di un po’ di nuvolosità alta e stratificata e qualche nuvola su bassa Lombardia. Nella notte cielo generalmente sereno ovunque.

Temperature: in diminuzione. In pianura minime per lo più comprese tra -1 e 2°C; massime generalmente comprese tra 6 e 8°C.

Lunedì 20 gennaio 2020

Tempo Previsto: al mattino presenza di un po’ di nuvolosità sparsa per velature su gran parte della regione. Probabile assenza di nebbie anche sulle aree di bassa pianura. Nel corso del pomeriggio aumento delle nubi in pianura e fascia pedemontana ma senza fenomeni, bel tempo sulle Alpi. Nella notte nuvoloso su buona parte delle pianure, cielo sereno o poco nuvoloso sui rilievi.

Temperature: stazionarie. In pianura minime per lo più comprese tra -1 e 2°C; massime generalmente comprese tra 6 e 8°C.