Enrico Facoetti nuovo capogruppo della Lega in Consiglio

Come prestabilito all’inizio del nuovo mandato, dopo i primi sei mesi di rodaggio in aula durante i quali il consigliere Alberto Ribolla, su richiesta dei colleghi, ha mantenuto il ruolo ricoperto per 11 anni, i 7 eletti per la Lega a Palazzo Frizzoni si sono riuniti per eleggere il nuovo capogruppo del Consiglio comunale di Bergamo.

All’unanimità è stato votato Enrico Facoetti cui sono stati riconosciuti meriti, esperienza e capacità.

“I consiglieri ringraziano il collega Ribolla, ora anche deputato e quindi importante collegamento diretto con Roma, per il lavoro svolto in questi anni nell’arco di tre amministrazioni e per aver contribuito a creare, da giugno ad oggi, con il cospicuo numero di nuovi eletti, un gruppo coeso e molto attivo. La nuova designazione è un passaggio formale di tutta continuità perché il lavoro corposo portato avanti in questi primi mesi dal Gori Bis proseguirà con le stesse modalità e in piena collaborazione nella importante e costante azione di controllo e di critica costruttiva nei confronti dell’amministrazione di sinistra.”