Ennesimo ritardo per i pendolari, stavolta in nome delle proteste cilene

È un tranquillo (forse quasi noioso) giovedì, precisamente il 16 gennaio del corrente anno. Mi alzo presto, prendo con mia sorella pullman, treno e metro e ci dirigiamo a Milano verso la nostra destinazione. Conclusi i vari impegni, calcoliamo il percorso al rovescio, quindi: metro, treno ed infine pullman, la giornata è quasi finita.

“Che fortuna”, pensiamo all’arrivo a Milano Centrale alle 17.55; per una buona volta il tabellone segna i 10 minuti di ritardo della salvezza! Saliamo sul treno con lo spirito vittorioso di chi pensava di dover attendere il treno dell’ora successiva ed invece la sorte sembrava averci preso a braccetto. Passano dieci minuti, poi venti, poi altri trenta.

Il sito di Trenord si aggiorna in continuazione, annunciando ritardi e soppressioni di treni Milano-Bergamo e Bergamo-Milano per colpa di un gruppo di persone non autorizzate sui binari.

” Ma cosa sta succedendo? ” ci si chiede l’un l’altro tra i pendolari, recuperando pezzetti di informazioni qua e là.

Spunta la questione Cile. Subiamo un ritardo di oltre un’ora sulla tabella di partenza del nostro rientro perché qualcuno sta protestando, mettendo anche dei tronchi sui binari di Levate. Molta gente nemmeno sa cosa stia succedendo in Cile, ma questo cospicuo gruppo di persone ha ben pensato di creare l’ennesimo disagio a centinaia di poveri studenti e lavoratori per mostrarsi solidali a favore di una popolazione che nemmeno verrà a conoscenza del loro gesto! E la solidarietà nei confronti di noi poveri pendolari dov’è?

Il mio pensiero è: va benissimo parlare delle rivolte cilene, è importante che il mondo sappia cosa sta succedendo, ma bisogna farlo mantenendo il rispetto verso tutti i cittadini.

Per chi non lo sapesse, la rivolta a Santiago è cominciata ad ottobre 2019, subito dopo il rincaro dei biglietti dei mezzi pubblici, in un primo momento col boicottaggio del sistema (in moltissimi hanno smesso di comprare i biglietti), poi in maniera più attiva e violenta, attraverso la distruzione delle opere pubbliche o i saccheggi.

La protesta potrebbe sembrare un’esagerazione, se non fosse che uno stipendio base può essere addirittura inferiore del compenso dei nostri stagisti in Italia.

Il presidente del Cile ha successivamente annunciato lo stato di emergenza, dichiarando anche che il suo Paese si trova “in guerra”.

La rivolta popolare conta già molti feriti ed anche morti.

È una questione molto delicata e speriamo possa risolversi nel migliore dei modi ed entro breve tempo, ma dobbiamo davvero rischiare vite o spiacevoli incidenti anche qui?