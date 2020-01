Dalmine, rubato il tandem di un ragazzo disabile: “Aiutateci, per noi è importante”

Il furto di un oggetto personale non è mai un episodio piacevole: se, però, colpisce un ragazzo affetto da una disabilità il fastidio si fa ancora più insopportabile.

È quello che è successo venerdì sera a Dalmine dove è stato rubato un tandem di colore bianco che il giovane usa insieme alla famiglia, simile a quello della foto.

Dopo aver sporto denuncia ai carabinieri, l’appello è finito anche in rete, dove la comunità si è fatta subito solidale e sta provando a dare una mano a forza di condivisioni: “Questa sera – scrive la mamma su Facebook – ci è stata rubata la bicicletta che usiamo con nostro figlio che ha una disabilità. Si tratta di un tandem bianco. Per noi e nostro figlio è importantissimo ritrovarla. Se qualcuno la vedesse in Dalmine chiediamo la gentilezza di contattarci o avvisare i carabinieri. Grazie”.