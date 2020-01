Sci & Luci nella Notte, secondo successo consecutivo per Fabio Pasini

Prosegue il dominio di Fabio Pasini nell’edizione 2020 di “Sci & Luci nella Notte”.

Il 39enne di Valgoglio si è infatti imposto nella terza prova svoltasi a Montecampione, superando le difficoltà causate dalla nebbia e confermando il successo di Lizzola.

Dopo aver superato 720 metri di dislivello della pista Panoramica, il portacolori dell’Esercito ha tagliato il traguardo di Monte Corniolo in 33’09”, distanziando di 57 secondi Andrea Olivari (Sci Club Gromo) e di quasi due minuti Daniele Carobbio (Sci Club 13 Clusone).

In campo femminile vittoria mai in discussione per Corinna Ghirardi (Adamello Ski Team) che ha concluso la propria prova in 39’44” davanti a Nicole Duci (Sci Club Radici Group) e Nadia Rota (A.S. Premana).