“Quarto grado” sul delitto Del Gaudio: la tv del 17 gennaio

Per la prima serata in tv, venerdì 17 gennaio Rete4 alle 21.25 trasmetterà una nuova puntata di “Quarto grado”, il programma dedicato ai casi di cronaca condotto da Gianluigi Nuzzi e Alessandra Viero.

Stasera si parlerà anche della terza udienza del processo che lo vede imputato dell’omicidio della moglie Gianna Del Gaudio. La scena del delitto è stata descritta dai soccorritori del 118 (“una scena agghiacciante”) e dai primi carabinieri intervenuti nella villetta di Seriate. Quella notte Tizzani era furibondo contro “l’incappucciato” che dice di aver visto fuggire dalla casa.

Su RaiUno alle 21.25 andrà in onda la seconda delle quattro puntate del varietà “Il cantante mascherato”, condotto da Milly Carlucci. Si esibiranno cantanti nascosti da una maschera: a giudicarli e a cercare di scoprire le loro identità è una giuria composta da Ilenia Pastorelli, Flavio Insinna, Guillermo Mariotto e Patty Pravo, e il pubblico da casa attraverso il televoto.

Su Canale5 alle 21.20 ci sarà il “Grande Fratello Vip”, il reality condotto da Alfonso Signorini.

Su RaiDue alle 21.20 l’appuntamento è con il telefilm “Ncis Los Angeles”, con Daniela Ruah. Andranno in onda due episodi intitolati “Insieme per forza” e “Contagio”. Nel primo, Callen e Sam collaborano con l’ammiraglio Kilbride per ritrovare un agente dei servizi segreti che potrebbe essere caduto nelle mani di un gruppo terroristico. Nel secondo, Kensi e la squadra devono fare luce sull’omicidio di un tenente della Marina.

Su La7 alle 21.15 torna “Propaganda live”, condotto da Diego Bianchi fra attualità e satira.

Su Canale Nove alle 21.25 Maurizio Crozza torna “dal vivo” con “Fratelli di Crozza” fra satira e imitazioni. Oltre ai personaggi storici ce ne saranno di nuovi, fra cui “The New Conte“, il volto del nuovo Presidente del Consiglio, Giuseppe Conte.

Per chi preferisse vedere un film, su RaiTre alle 21.20 c’è “Aspirante vedovo”, con Fabio De Luigi; su Italia1 alle 21.20 “Io sono vendetta”; su Rai4 alle 21.10 “Kickboxer – La vendetta del guerriero”, con Dave Bautista; su Cielo, canale in chiaro di Sky, alle 21.15 “Le età di Lulù”, con Francesca Neri; su La5 alle 21.10 “Inga Lindstrom – La speranza di un amore”; su Iris alle 21 “Mr. Crocodile Dundee II”, con Paul Hogan; e su Italia2 alle 21.30 “Autopsy”.

Su Rai5 alle 21.15 verrà proposto “Art night – Un’ora con Henry Moore”. Lo scultore si racconta in prima persona: nella sua casa, nel suo studio, dove parla della natura e della figura umana fonti di ispirazione del suo lavoro. Si proseguirà con “Civilizations, l’arte nel tempo”. Rinascimenti – Le affinità tra il Rinascimento italiano e l’arte islamica del XVI secolo. – con Un programma di Silvia De Felice, e di Alessio Aversa e Marta Santella, regia di Andrea Montemaggiori.

Su La7D alle 21.30 sarà la volta del telefilm “Professor T”, con Koen De Bouw, Ella Leyers e Bart Hollanders. Andranno in onda tre episodi intitolati “Il processo”, “Caino, Abele e Amleto” e “Serial killer”. Nel primo, Dirk Seynaeve viene accusato di omicidio dopo essere stato colto sulla scena del delitto. Il professor T è convinto della sua innocenza. Nel secondo, il professor T indaga su uno strano omicidio. Nel terzo, un uomo viene trovato strangolato. Il giorno dopo è rinvenuta una seconda vittima. Intanto la polizia cerca di trovare collegamenti tra le vittime per risalire al killer.

Da segnalare, infine, su Mediaset Extra dalle 9 “Grande Fratello vip – Live”; e su Real Time alle 21.10 “Bake Off Italia – All Stars Battle”.