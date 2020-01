Corri in agenzia e cogli l’occasione! Prenotando entro il 2 Febbraio potrai usufruire oltre allo sconto della prenotazione anticipata fino a € 400 a camera, nelle agenzie VeraStore Viaggi Arcobaleno avrai fino a € 150 ulteriori di super sconto.

Una vacanza Veratour è un prodotto di qualità risultato da un’attenta selezione di strutture alberghiere e del personale che vi lavora per il costante controllo dei servizi. Nelle agenzie Viaggi Arcobaleno di Seriate e Orio trovi consulenti professionisti al tuo servizio pronti ad ascoltarti e consigliarti al meglio per rendere la tua prossima vacanza indimenticabile. Infatti le agenzie Viaggi Arcobaleno sono VeraStore: specialiste in vacanze Veratour.

di 5 Galleria fotografica Non è mai finito il tempo per le vacanze...









I villaggi Veratour sono villaggi esclusivi ed eleganti immersi in paesaggi di rara bellezza, resi unici e ancora più affascinanti da un’atmosfera di totale relax e divertimento. Potrai scegliere uno tra gli oltre 30 villaggi Veraclub, dove il comfort è studiato per soddisfare le tue esigenze, l’équipe di animazione è pronta a entusiasmarti, l’assistenza a coccolarti e i sapori della cucina sono inconfondibilmente Made in Italy. Oppure uno dei 10 VeraResort: hotel vacanze internazionali selezionati per posizione strategica e servizi offerti, proposti in esclusiva sul mercato italiano e in cui è sempre presente una assistente Veratour.

Con Veratour e Viaggi Arcobaleno ovunque vai, ti sentirai sempre a casa tua.

www.veratour.it

Per ulteriori informazioni visita il sito: www.viaggiarcobaleno.it, o contatta le agenzie:

– Seriate c.c. Alle valli tel. 035-4523873 e-mail seriate@viaggiarcobaleno.it

– Orio al serio c.c. Orio center tel 035-330688 e-mail orio@viaggiarcobaleno.it

Per rimanere aggiornato iscriviti alla newsletter attraverso il sito, segui la pagina Facebook “Viaggi Arcobaleno Seriate” – “Viaggi Arcobaleno Orio” e il profilo Instagram di “Viaggi Arcobaleno”.