Luisa Ranieri, pattini e… il week-end young in Bergamasca

Concerti, feste e spettacoli: in Bergamo e provincia sono tante le iniziative organizzate nel week-end per i giovani. Tra gli appuntamenti spiccano Luisa Ranieri al Creberg, la pista di pattinaggio in Piazza della Libertà e molto altro ancora.

Ecco tutti gli eventi! E buon divertimento.

BERGAMO

VENERDI’ 17 GENNAIO

– In piazza della Libertà torna la pista di pattinaggio

– Alla Promoberg tornano “Bergamo Arte Fiera” e “Italian Fine Art”

– “The deep blue sea”, al Creberg in scena Luisa Ranieri

SABATO 18 GENNAIO

– In piazza della Libertà torna la pista di pattinaggio

– Alla Promoberg tornano “Bergamo Arte Fiera” e “Italian Fine Art”

– “The deep blue sea”, al Creberg in scena Luisa Ranieri

DOMENICA 19 GENNAIO

– In piazza della Libertà torna la pista di pattinaggio

– Alla Promoberg tornano “Bergamo Arte Fiera” e “Italian Fine Art”

– “The deep blue sea”, al Creberg in scena Luisa Ranieri

BOLTIERE

– A Me Mi… La prima rassegna teatrale di Boltiere

CASNIGO

– Festa di San Sebastiano a Casnigo

GANDELLINO

– A Gandellino in scena “Sole d’Ottobre”

GAVERINA TERME

– Festa di Sant’Antonio Abate a Gaverina Terme

LOVERE

– A Lovere in scena Anna Galiena e Debora Caprioglio

– A Lovere presepe ispirato al ‘700 napoletano

– Visita guidata al borgo antico di Lovere

MARTINENGO

– A Martinengo incontro con lo scrittore e conduttore Bruno Gambarotta

MORNICO AL SERIO

– Memoria, a Mornico in scena “Un’altra ultima cena”

RANICA

– Rassegna di spettacoli per i 10 anni di Luna e Gnac Teatro

TREVIGLIO

– Al Filodrammatici show di Enrico Beruschi