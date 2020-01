“Abbiamo preso un bello spavento, ma stiamo tutti bene”. Così, con un breve messaggio pubblicato sui social, la farmacia comunale di Verdello rassicura i propri clienti dopo la rapina subita giovedì sera, poco dopo le 18, quando un uomo incappucciato armato di pistola ha fatto irruzione puntando l’arma contro la titolare, facendosi consegnare l’incasso di giornata.

Un fotogramma del malvivente, ripreso dalle telecamere di videosorveglianza, è finito in Rete, diffuso dalla stessa farmacia. In quel momento, all’interno, c’erano anche due dottori e una cliente. “Non ha aperto bocca, faceva solo segno di aprire la cassa e stare fermi – racconta una delle dipendenti -. Ha puntato l’arma prima alla testa e poi al petto della titolare. In volto era coperto da una maschera in silicone e indossava un paio di guanti”.

Foto 2 di 2



La rapina si è consumata nel giro di pochi minuti, giusto il tempo di arraffare il denaro e darsi alla fuga. Sul posto, in viale della Repubblica, sono intervenuti i carabinieri di Treviglio e Verdello, ai quali sono affidate le indagini.

Nei giorni scorsi, altre due rapine si erano consumate nelle farmacie della Bassa: una a Pumenengo e una a Fara Gera d’Adda, entrambe il 7 gennaio.