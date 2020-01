Fiorentina multata di 5mila euro per gli insulti dei suoi sostenitori a Gasperini

Multata la Fiorentina per le parole poco edificanti che il pubblico di Firenze ha riservato durante la sfida di Coppa Italia tra Atalanta e Viola al tecnico bergamasco Gian Piero Gasperini.

La Fiorentina è stata multata di 5mila euro “per avere suoi sostenitori, nel corso della gara, elevato ripetutamente, da tutti i settori occupati dello stadio, un coro becero e offensivo nei confronti dell’allenatore della squadra avversaria”.

Il tecnico dell’Atalanta la termine del match si era sfogato in sala stampa, rispondendo alle offese ricevute: “Non ho mai insultato nessuno – ha dichiarato il Gasp nel dopo-partita -. Ero motivato al massimo per la mia squadra e mi hanno gridato più volte ‘Figlio di p…’. Mia madre ha fatto la guerra per dare diritto di parola a questi deficienti: loro sì che sono dei figli di p… Non lo accetto: questa è cafonaggine e maleducazione”.