Donna investita di prima mattina ad Arcene: è grave

Alle 8.15 di venerdì 17 un altro incidente, dopo quello della superstrada della Valseriana, lungo le strade bergamasche. Ad Arcene, in via Achille Grandi, una donna è stata investita. Sul posto l’automedica del 118 per soccorrerla è stata allertata in codice rosso.

Anche i carabinieri di Treviglio sono arrivati in via Grandi per rilevare la dinamica dell’incidente