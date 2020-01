Cura del territorio: Boltiere stanzia 24mila euro

Molte opere di manutenzione e cura del territorio sono state previste dall’amministrazione comunale di Boltiere. Si tratta nel dettaglio di uno stanziamento di risorse per circa 24.000 € suddiviso in tre interventi.

Il provvedimento più importante riguarda la manutenzione straordinaria del patrimonio arboreo comunale, per il quale sono stati investiti 15.000 €. Questi garantiranno maggiore salute delle piante e soprattutto un più alto livello di sicurezza.

Il secondo intervento, stabilito con determina numero 526, riguarda la piantumazione di nuove essenze in Via Buonarroti. Nel corso dell’ultima estate, come spiegato dall’Assessore all’ambiente, all’ecologia e cura del territorio Fabrizio Locatelli, sono stati abbattuti i pini marittimi presenti in quanto le radici avevano reso impraticabile il marciapiede e rovinato i muri di cinta delle proprietà. Ora stanziando circa 3.000 € verranno piantate essenze più consone con il nostro territorio.

Infine, sempre per quanto riguarda il verde comunale, sono stati previsti 6.000 € per la potatura delle piante e la raccolta di foglie nella zona del centro sportivo e nelle varie aree verdi comunali.

Questi interventi garantiranno una manutenzione efficace del territorio boltierese, e permetteranno ai cittadini di godere maggiormente delle aree verdi comunali.