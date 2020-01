Challenger di Bangkok, Andrea Arnaboldi fuori ai quarti di finale

Si è interrotto a un passo dalle semifinali il percorso thailandese di Andrea Arnaboldi.

Il 32enne comasco di stanza a Zingonia è stato superato ai quarti di finale del Challenger di Bangkok da Gian Marco Moroni, vincitore del derby azzurro per 6-2 6-4.

La corsa del canturino nella capitale asiatica aveva avuto inizio con la vittoria sul turco Cem Ilkel (3-6 6-4 7-5), successo ribadito anche al turno successivo contro il numero 3 del tabellone Robin Haase (6-3 3-6 6-1).

Ad entusiasmare i tifosi del tennista allenato da Fabrizio Albani è stato la sfida con il colombiano Santiago Giraldo (già numero 28 al mondo) superato per 4-6 7-6 (2) 6-4 grazie a un efficace servizio e all’assenza di doppi falli.

In grado di metter a segno dodici ace, nel terzo set Arnaboldi si è prima avvantaggiato sul 3-1, per mettendo poi a segno la palla break decisiva quando il punteggio era tornato in parità.

Nonostante una buona condizione fisica, il brianzolo si è dovuto arrendere al giovane romano, pagando probabilmente in parte le fatiche accumulate nei giorni precedenti.

In attesa di rivederlo in campo nel torneo di Rennes, Arnaboldi avrà la possibilità di risalire la classifica ATP, rientrando abbondantemente tra i primi 300 giocatori al mondo.