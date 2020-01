Marco Tarantola ci porta a scoprire come sarà il fine settimana col bollettino del Centro Meteo Lombardo

ANALISI GENERALE

L’alta pressione che interessa da molti giorni l’Europa centro-meridionale e che garantirà fino alla prima parte della giornata di venerdì generali condizioni di bel tempo tenderà a indebolirsi per l’avvicinarsi di un fronte atlantico che raggiungerà la Lombardia nel tardo pomeriggio e che porterà un veloce ma diffuso peggioramento.

Questa perturbazione tenderà a traslare verso est nella giornata di sabato con una graduale cessazione dei fenomeni. Domenica si assisterà al ritorno dell’alta pressione e ad un più deciso miglioramento del tempo.

Le temperature non subiranno grandi variazioni nei prossimi giorni e saranno prevalentemente influenzate dalla copertura del cielo. Leggero calo termico all’inizio della prossima settimana.

Venerdì 17 gennaio 2020



Tempo Previsto: al mattino bel tempo su tutta la regione, con la possibilità di nebbie sulla medio/bassa pianura, in diradamento. Nel pomeriggio poco nuvoloso su tutti i settori, ma con tendenza ad un graduale aumento delle nubi a partire dal Pavese. Nel corso del pomeriggio prime piogge sull’Oltrepò Pavese, in rapida estensione anche alle aree di pianura a nord del Po. Nel tardo pomeriggio piogge deboli diffuse su tutto l’ovest lombardo, in graduale intensificazione e diffusione anche alla Lombardia centrale e all’area prealpina da Varese alle Orobie, con deboli nevicate oltre 1200 metri in calo fino a 1000 metri. In serata e nella notte piogge diffuse su buona parte della regione, nevicate deboli e a tratti moderate sulle Prealpi oltre i 900/1000 metri di quota, in estensione a Valchiavenna e Valtellina.

Temperature: minime in diminuzione. In pianura minime per lo più comprese tra -1 e 1°C, con punte superiori nelle zone densamente urbanizzate del Milanese; massime generalmente comprese tra 9 e 11°C.

Sabato 18 gennaio 2020

Tempo Previsto: al mattino deboli pioviggini in rapido esaurimento su ovest regione, piogge deboli diffuse su centro/est Lombardia, neve su Alpi e Prealpi centro/orientali oltre 800 metri di quota. Nel primo pomeriggio ampie aperture su ovest regione, deboli piogge sulle pianure orientali in progressiva cessazione eccetto che sul Mantovano, deboli nevicate in rapido esaurimento su alta Valtellina e Valcamonica oltre 800 metri. Nella sera nuvoloso su est Lombardia, cielo sereno o poco nuvoloso sui restanti settori. Nel corso della notte possibile comparsa di nebbie sulla media e bassa pianura.

Temperature: minime in aumento, massime in diminuzione. In pianura minime per lo più comprese tra 3 e 5°C; massime generalmente comprese tra 6 e 9°C.

Domenica 19 gennaio 2020

Tempo Previsto: al mattino cielo generalmente sereno o poco nuvoloso su tutta la regione, presenza di nebbie su buona parte delle medie e basse pianure. Nel pomeriggio diradamento delle nebbie in pianura, cielo sereno su buona parte della regione, con al più qualche nuvola sui rilievi. In serata cielo sereno su gran parte della Lombardia.

Temperature: in diminuzione. In pianura minime per lo più comprese tra -1 e 2°C; massime generalmente comprese tra 5 e 7°C.