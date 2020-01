Testi intimi e sonorità jazz: all’Elav Circus concerto degli Ufo blu

È di nuovo tempo di musica dal vivo a Elav Circus (via Madonna della Neve, 3, BG), realtà multidimensionale nel cuore di città bassa. Sabato 18 gennaio alle 21.30, gli Ufo blu, band giovanile bergamasca nata nel 2018, saliranno sul palco di Elav Circus. Yuri Tirendi (voce e chitarra), Sebastiano Minelli (chittarra), Lorenzo Candotti (basso) e Marco Bogotai (batteria): gli Ufo Blu sono una piacevole sorpresa del panorama musicale locale. Testi intimi e sonorità jazz, il vostro perfetto piano-bar indie.

Giovedì 23 gennaio alle 21.30 sarà la volta dei Ridillo, un concentro imperdibile di Funk, Soul e Latin Jazz. Sabato primo febbraio (21.30), un’altra giovane band locale, sarà ospite del Circus per una serata di live music tra rock e pop.

Ingresso libero.

Ufo blu

Gli Ufo Blu nascono nel 2018 dall’incontro di quattro ragazzi di Bergamo (Yuri Tirendi, Sebastiano Minelli, Lorenzo Candotti, Marco Bogotai) uniti dalla voglia di comporre e registrare canzoni. Dalla fondazione, i quattro passano un lungo periodo in studio a produrre e scrivere per creare un proprio sound. Anima unificante del gruppo è Yuri Tirendi, cantante e chitarrista, nonché autore di tutti i testi. Sebastiano Minelli, alla chitarra, Lorenzo Candotti, al basso, e Marco Bogataj, alla batteria, completano la formazione del gruppo.Il maggio 2019 consacra il primo esordio live dei ragazzi nel contest “Nuovi Suoni Live”, organizzato dal comune di Bergamo, in cui la band arriva in finale. All’attivo hanno già quattro singoli, pubblicati su tutte le principali piattaforme. Scapigliato, Caffè, Buonanotte Malta e Cin Cin, l’ultimo, dalle sonorità pop e frizzanti. Da giugno 2019 UFO BLU sono in studio per registrare il loro EP di debutto, in arrivo nel 2020. Ufo blu è testi intimi e sonorità jazz, il vostro piano-bar indie.