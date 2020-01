Spazi flessibili, tecnologia, luce: operativa la nuova sede di Confindustria Bergamo

Il salto di qualità balza agli occhi non appena si aprono le porte a vetri e nonostante non siano ancora del tutto conclusi i lavori: la nuova sede della Confindustria Bergamo è spaziosa, luminosa, tecnologica, adatta a ogni diversa esigenza anche dello stesso dipendente in momenti diversi della giornata lavorativa e… bella.

I nuovi uffici al Kilometro Rosso, suddivisi in tre piani per gli oltre cento lavoratori, offrono ampi open space intervallati da “isole” per piccole riunioni o anche per concentrarsi da soli. E poi sale riunioni, una sala consiglio con vetrate a non finire, sala video… il tutto tecnologicamente all’avanguardia e, con l’aiuto dei pannelli solari e di sensori ad hoc, puntando sul risparmio energetico.

L’inaugurazione è in programma per quando tutto sarà pronto, compresi gli esterni che abbelliranno la zona. Intanto il trasloco è stato fatto nelle scorse settimane e la vecchia sede di via Camozzi nel centro di Bergamo ha le saracinesche abbassate definitivamente.

Illustra bene lo spirito della scelta, costruita con cura e attenzione alle esigenze di dipendenti e imprenditori, il direttore generale Paolo Piantoni: “La nuova sede non si qualifica solamente come un’eccellenza tecnologica, ma come un luogo dove sperimentare processi avanzati di organizzazione e accogliere gli imprenditori in spazi dedicati e altamente flessibili, superando le oggettive limitazioni del precedente edificio. Potremo inoltre beneficiare di un contesto d’eccezione come il Parco Kilometro Rosso, che già oggi sta confermando tutte le sue potenzialità”. E in effetti il parco alle porte di Bergamo si sta arricchendo di realtà di servizio e di ricerca interessanti e all’avanguardia.