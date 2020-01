Meningite nel Basso Sebino, Ubi Banca propone il vaccino ai propri dipendenti

A seguito dei casi di meningite verificatisi nell’area del Basso Sebino, Ubi Banca ha ritenuto proficuo attivare una campagna informativa rivolta ai propri dipendenti, al fine di fornire indicazioni e consigli relativi alla prevenzione ed alla profilassi, anche in considerazione della campagna vaccinale pubblica dell’ATS rivolta ad alcuni comuni bresciani e bergamaschi, ad adesione facoltativa, a favore di residenti, domiciliati e lavoratori stabili in detti comuni, di età compresa tra gli 11 e i 60 anni.

Ubi Banca, nel caso il proprio dipendente non sia già vaccinato, o sia interessato alla vaccinazione e non possa, o non voglia, avvalersi del servizio pubblico, potrà ricevere a cura della Banca presso la sua filiale / unità operativa, la somministrazione del vaccino meningococcico coniugato del gruppo A, C, W-135 e Y da parte di un medico che sarà incaricato dalla Banca.

L’iniziativa rientra nelle attività presidiate dalla Funzione Prevenzione e Protezione sul Lavoro di Ubi Banca, deputata alla prevenzione dei rischi lavorativi ed alle attività di informazione ed assistenza in materia di sicurezza e salute sul lavoro, due aspetti che rivestono un’estrema rilevanza nelle politiche di gestione del Personale attuate dalla Banca.