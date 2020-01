Meningite, medici in 50 aziende: la campagna sfiora le 30mila vaccinazioni

Sono più di 2mila i vaccini somministrati in 50 aziende della Bergamasca. Oltre 1.440 gli studenti nelle scuole di Sarnico e Trescore. Sono i numeri resi noti dall’Ats Bergamo dopo i sei casi di meningite nell’area del Basso Sebino. Al 15 gennaio, tra la provincia orobica e quella bresciana la campagna straordinaria ha raggiunto quasi le 30mila vaccinazioni (29.765, per la precisione).

Le sedi vaccinali passano da 10 a 9 con la chiusura prevista venerdì 17 gennaio di quella a Predore. “Il calendario per la settimana dal 20 al 24 gennaio – fa sapere Ats – è in corso di perfezionamento e verrà comunicato non appena possibile”.

Nella giornata di sabato 18 gennaio, inoltre, sarà operativo il punto vaccinale di Sarnico dalle 9 alle 15 e il punto vaccinale di Grumello Del Monte dalle 9 alle 16: sarà dedicata particolare attenzione alla fascia d’età 10-14 anni grazie alla presenza anche dei Pediatri di Libera Scelta che copriranno durante l’orario sopra indicato un ambulatorio a Grumello e due a Sarnico.