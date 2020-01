Serata di passione per i pendolari bergamaschi. Nel tardo pomeriggio di giovedì 16 gennaio la linea Bergamo-Pioltello-Milano Centrale risulta bloccata, secondo le prime informazioni a causa di un gruppo di persone non autorizzate sui binari, tra Levate e Stezzano, che avrebbero steso sui binari uno striscione con la scritta “Solidarietà con la rivolta in Cile” e messo anche dei tronchi sui binari.

“La circolazione è temporaneamente sospesa tra le stazioni di Verdello e Bergamo per un intervento delle Forze di Polizia” ha spiegato Trenord sul proprio sito. Mentre sono in corso i controlli delle autorità competenti, si registrano ritardi e soppressioni dei treni sulla linea, come puntualmente segnalato dal comitato dei pendolari “Quelli del Treno”.

Foto 2 di 2



Trenord consiglia ai viaggiatori di valutare in base alle proprie destinazioni: da e per Milano i treni della linea Bergamo via Carnate, o percorsi alternativi via Rovato. Dalle 19 circa sarà anche attivo un servizio sostitutivo effettuato con bus tra le stazioni di Bergamo e Treviglio. “Si ricorda – conclude la società del trasporto ferroviario lombardo – che la capacità dei posti a disposizione dei bus resta limitata rispetto a quella dei treni”.