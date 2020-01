Fuga in autostrada da Palazzolo a Bergamo, urtano due auto e vengono presi

Siamo a Palazzolo sull’Oglio, in provincia di Brescia, nella tarda mattinata di giovedì 16 gennaio gli agenti della polizia locale intimano l’alt ad una vettura con tre persone a bordo per un controllo di routine.

L’auto non rallenta, anzi accelera e si dà alla fuga. Prima per le vie del paese e poi si dirige in A4, sfondano la sbarra dell’autostrada e imboccano la rampa verso Bergamo. Gli agenti della Polizia Locale non si fanno sorprendere e tallonano l’auto dei tre malviventi, intanto allertano la Polizia Stradale. Nella folle corsa in A4 i tre malviventi (un uomo, una donna e un ragazzo di 17 anni) si liberano della refurtiva, valigie e trapani rubati in un cantiere del Bresciano.

I ladri in fuga sono poi usciti a Bergamo e sempre inseguiti dalle pattuglie della Polstrada poco dopo delle 12.45 sono arrivati al rondò di Colognola, dirigendosi verso il quartiere. E arrivata davanti alla stazione di servizio Q8 la loro auto ha urtato due vetture ferendo leggermente una donna e arrivando infine in piazza Emanuele Filiberto, dove sono scesi dall’auto e hanno tentato la fuga a piedi entrando all’interno dei palazzi. Ma sono stati raggiunti e bloccati dalla polizia. Ora si stanno valutando le misure da prendere nei loro confronti.