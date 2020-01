Foppolo, la Giunta perde un pezzo: si dimette l’assessore ai Lavori Pubblici

I contorni sono tutti da spiegare, ma la Giunta di Foppolo, a soli otto mesi dal suo insediamento, perde un pezzo. Mercoledì 15 gennaio Gustavo Cortesi ha rassegnato le dimissioni da assessore ai Lavori Pubblici e consigliere “per motivi che chiarirò personalmente con il sindaco”.

Quelle sorte tra lui e Gloria Carletti (eletta a maggio 2019) sarebbero “piccole incomprensioni – dice l’ex assessore, che sull’argomento preferisce non sbottonarsi troppo -. Parlandone mancherei di rispetto al sindaco e al Consiglio comunale. Non escludo di ritirare le dimissioni qualora certe situazioni tornassero a posto, ma per ora la mia decisione è questa e serve a far capire come la penso su certe cose”. Quali, per ora, non è dato sapersi.

Contattato, il sindaco Carletti commenta così la notizia: “Per me è stata una sorpresa. Con i miei assessori (Cortesi e il vicesindaco Alessandro Ghirardi, Ambiente e Territorio ndr) non ci sono mai stati attriti e abbiamo sempre lavorato in perfetta sintonia”.

I due, fa sapere il primo cittadino, dovrebbero incontrarsi già nella giornata di venerdì. “Mi aspetto un chiarimento” conclude la giovane amministratrice, già alle prese con parecchie situazioni delicate per risollevare le sorti Comune, dopo le pesanti vicende giudiziarie legate alla precedente gestione.