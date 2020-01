“Don Matteo” o “Stati generali”? La tv del 16 gennaio

Per la prima serata in tv, giovedì 16 gennaio su RaiUno alle 21.25 l’appuntamento è con la seconda delle dieci puntate della fiction “Don Matteo 12”, con Terence Hill e Nino Frassica.

Andrà in onda l’episodio intitolato “Non nominare il nome di Dio invano”: don Matteo accoglie in canonica la piccola Ines, una bambina di sei anni che vive a Spoleto insieme con la nonna, che non riesce più a occuparsi di lei. Sofia, invece, deve fare i conti con un evento più grande di lei e che la legherà indissolubilmente a Jordi, un suo compagno di classe emarginato da tutti che sembra trovare se stesso solo quando balla. Nel frattempo, dopo aver scontato sei anni di carcere, si presenta in città Sergio La Cava, un affascinante e misterioso trentenne dal passato oscuro, tornato a Spoleto per un motivo ben preciso.

RaiDue alle 21.05 trasmetterà la partita di calcio per gli ottavi di finale di Coppa Italia tra Parma e Roma, allo stadio Ennio Tardini.

Su RaiTre alle 21.20 ci sarà la sesta e ultima puntata del varietà “Stati generali”, condotto da Serena Dandini.

Spazio all’attualità e alla politica su Rete4 e La7. Sul canale Mediaset alle 21.25 ci sarà una nuova puntata di “Dritto e rovescio”, il talk-show condotto da Paolo Del Debbio, mentre sulla rete di Cairo alle 21.15 “Piazzapulita”, il talk-show condotto da Corrado Formigli.

Per chi preferisse vedere un film, su Canale5 alle 21.20 c’è “Cado dalle nubi”, con Checco Zalone; su Italia1 alle 21.20 “Batman v Superman – Dawn of justice”; su Cielo, canale in chiaro di Sky, alle 21.15 “Dalla Cina con furore”, con Bruce Lee; su Iris alle 21 “Un mondo perfetto”, con Clint Eastwood e Kevin Costner; e su Italia2 alle 21.30 “Sex movie in 4D”.

Spazio alla musica sinfonica su Rai5 alle 21.15 con “Special concert Macau”. I Wiener Philharmoniker nello Special Concert da Macao. L’energia e la sensibilità lirica del Maestro Andrés Orozco-Estrada si uniscono alla potenza della pianista Yuja Wang sulle note di Sergei Rachmaninov e Antonín Dvorák,

Su La7D alle 21.30 sarà la volta del telefilm “Grey’s anatomy”, con Sara Ramirez. Andranno in onda quattro episodi intitolati “Forse l’ho perso nel vento”, “Un rompicapo senza soluzione”, “Dobbiamo essere realistici” e “Solo mamma lo sa”. Nel primo, Callie e Arizona continuano a valutare la possibilità di avere un secondo figlio. Nel secondo, Maggie cerca al Grey Sloan Memorial Hospital le sue origini e ben presto si rende conto che non sarà facile. Nel terzo, Arizona continua il suo percorso da dottoranda in Chirurgia fetale con la dottoressa Herman. Nel quarto, la Pierce annuncia al consiglio le sue dimissioni.

Da segnalare, infine, su Rai4 alle 21.10 il telefilm “Criminal minds”; su La5 alle 21.10 la replica del “Grande Fratello Vip; su Mediaset Extra dalle 9 “Grande Fratello vip – Live”; e su Real Time alle 21.10 “Rivelo”, con Lorella Boccia.