Qualche goccia di pioggia, l’attesa pioggia spazza smog, è caduta mercoledì su Bergamo e la provincia. Ivan Malaspina ci spiega se si farà più intensa o se la perturbazione leggera è già finita col bollettino del Centro Meteo Lombardo

ANALISI GENERALE

L’alta pressione che interessa da molti giorni l’Europa centro-meridionale e che garantirà fino alla prima parte di venerdì generali condizioni di bel tempo anche sulla Lombardia tenderà a indebolirsi per l’avvicinarsi di un fronte atlantico che raggiungerà la nostra regione nella serata di venerdì e che porterà un veloce ma diffuso peggioramento. Questa perturbazione tenderà a traslare verso est nella giornata di sabato con una graduale cessazione dei fenomeni, anche se per un ritorno dell’alta pressione e per un più deciso miglioramento dovremo attendere la giornata di lunedì. Le temperature non subiranno grandi variazioni nei prossimi giorni e saranno prevalentemente influenzate dalla copertura del cielo. Leggero calo termico all’inizio della prossima settimana.

Giovedì 16 gennaio 2020

Tempo Previsto: al mattino bel tempo su Alpi, Prealpi e alta pianura; nuvoloso su media e bassa pianura con qualche nebbia possibile tra Cremonese e Mantovano. Nel pomeriggio generale miglioramento con persistenza di un po’ di nuvole solo tra Milanese, Pavese e Lodigiano; Nella sera e nella notte cieli sereni o poco nuvolosi ovunque con qualche nuvola solo sul Pavese e la possibilità di qualche nebbia sulla bassa pianura.

Temperature: massime in aumento. In pianura minime per lo più comprese tra 3 e 5°C, con punte superiori nelle zone densamente urbanizzate del Milanese; massime generalmente comprese tra 9 e 11°C.

Venerdì 17 gennaio 2020

Tempo Previsto: al mattino bel tempo su tutta la regione con la possibilità di qualche nebbia sulla medio/bassa pianura, in diradamento. Nel pomeriggio poco nuvoloso su tutti i settori con la tendenza ad aumento delle nubi a partire dal Pavese. Nella sera rapido aumento delle nubi ovunque con prime deboli piogge in estensione dal Pavese alla pianura centro/occidentale. Nella notte estensione dei fenomeni a tutta la regione con piogge diffuse in pianura e neve sulle Alpi oltre 1000 metri.

Temperature: minime in diminuzione. In pianura minime per lo più comprese tra -1 e 1°C, con punte superiori nelle zone densamente urbanizzate del Milanese; massime generalmente comprese tra 9 e 11°C.

Sabato 18 gennaio 2020

Tempo Previsto: al mattino piogge diffuse su tutta la regione e neve su Alpi e Prealpi oltre 800/1000 metri; tendenza a cessazione dei fenomeni sui settori occidentali. Nel pomeriggio deboli piogge sulla pianura centro/orientale, deboli nevicate su alta Valtellina e Valcamonica oltre 1000 metri, nuvoloso sui settori occidentali. Nella sera graduale cessazione dei fenomeni ovunque, ma persistono le nuvole su tutta la regione, con qualche apertura sulle province occidentali.

Temperature: minime in aumento, massime in diminuzione. In pianura minime per lo più comprese tra 3 e 5°C; massime generalmente comprese tra 6 e 9°C.